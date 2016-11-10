Lukaku, Everton'da kalıcı değil

Everton Menajeri Ronald Koeman, golcüsü Romelu Lukaku’nun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.



Everton Menajeri Ronald Koeman'dan golcüsü Romelu Lukaku hakkında ilginç açıklamalar geldi. Koeman’ın açıklamalarına bakılacak olursa Everton yönetimi, sezon sonunda Lukaku ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Zira Koeman, 23 yaşındaki oyuncunun gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için Everton'dan daha büyük bir kulüpte forma giymesi gerektiğini söyledi.

Kluivert'a benzetti

Lukaku'yu eski Hollandalı golcü Patrick Kluivert'a benzeten Koeman; "Kluivert da Lukaku gibi genç yaşta yıldızı parlayan bir golcüydü. Sonunda kendisini Barcelona'ya taşıyan harika bir kariyeri oldu. Lukaku da bir gün Barcelona, Real Madrid gibi kulüplerin formasını giyebilecek potansiyele sahip" diye konuştu.