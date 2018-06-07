Lukaku, Belçika tarihine geçti

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren ülkelerden Belçika ve Mısır arasında oynanan özel maçta, Eden Hazard'ın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Romelu Lukaku, takımının ilk golünü kaydetmişti. Bu gol Lukaku'nun milli formayla attığı 31. gol olarak kayıtlara geçerken, Manchester United'ın forveti Bernard Voorhoof ve Paul van Himst ile paylaştığı 30 gollük rekoru da tek başına ele geçirdi.

Bu rekoru kasım ayında kırıp kırmadığı tartışılan Lukaku'nun, 2014 yılında Lüksemburg ile oynanan bir özel maçta attığı 3 gol, 7 oyuncu değişikliği yapıldığı gerekçesiyle FIFA tarafından geçerli sayılmamıştı. Belçikalı forvetin Dünya Kupası'nda nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.