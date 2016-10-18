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Spor

Luka Modric'in sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı

Real Madrid, Hırvat yıldızı Modrid'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

18 Ekim 2016 18:37

La Liga takımlarından Real  Madrid, Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna  kadar uzatıldığını açıkladı.
 
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Modric'in sezon  sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve Hırvat  futbolcunun yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
 
İngiltere Premier Lig takımı Tottenham'dan 2012 yazında transfer  edilen Luka Modric, Real Madrid formasıyla çıktığı 175 maçta 10 gol, 27 asistlik  performans sergiledi.
 
Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan Modric, Real Madrid  formasıyla ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa ile birer İspanya  Süper Kupası, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Luka ModricReal MadridSantiago Bernabeu Stadı

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