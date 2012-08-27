Luka Modric Real Madrid'de

Avrupa futbolunda gündemi uzun süredir meşgul eden transfer, sonunda resmi olarak açıklandı. Real Madrid, Tottenham'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, eflatun-beyazlılar, bonservis bedeli hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kariyerine Dinamo Zagreb takımının altyapısında başlayan Modric, burada uzun yıllar forma giydikten sonra İngiltere'nin Tottenham takımına yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Burada sergilediği performansla dünya devlerini peşinden koşturan Hırvat oyuncu, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılmak istemiş ancak daha sonra yönetim tarafından ikna edilmişti ve İngiltere'de kalmıştı.

Bu sezon transfer döneminin de en çok konuşulan ismi olan Luka Modric, sonunda çok istediği Real Madrid formasına kavuştu.

Orta sahanın ortasında görev yapan Modric, oyun zekası ve üstün teknik özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu.

Modric, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 kez giydiği Tottenham formasıyla 4 gol kaydederken, 6 da asistin altına imzasını attı.