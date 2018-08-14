İtalya'da transfer sezonunun son günlerinde gündemi sarsacak bir iddia geldi. Hırvat menajer Marko Naletiliç, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in Inter'in teklifini kabul ederek Cristiano Ronaldo'nun ardından İtalya'ya gideceğini söyledi.

"Luka Modric, İtalya'ya transfer olacak"

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in adı bir süredir Inter ile anılıyordu. Menajer Marko Naletiliç'e göre, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Modric, İtalyan ekibinin teklifini kabul edecek. Hırvat menajer "Inter'in Modric ile ilgilenmesi ve oyuncunun da bu teklifi düşünmek istemesi, onun sonunda İtalya'ya gideceğini gösteriyor. Bunda Cristiano Ronaldo'nun da artık İtalya'da oynaması etkili olmuştur. Ne sebeple olursa olsun, Modric, Serie A'da da yıldızlaşmak isteyecektir. Çünkü o da birçok Hırvat gibi, İtalyan futbolunu izleyerek büyüdü" ifadelerini kullandı.

İtalya'da transfer dönemi cuma günü sona erecek. 2012'de Real Madrid'e transfer olan Luka Modric'in sözleşmesi 2020'de bitecek.