"Luka Modric 750 milyon Euro"

Luka Modric'in Inter'e transfer olacağı iddiaları üzerine Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den açıklama geldi. Inter'in kayda değer transfer söylentilerine rağmen Perez, transferin gerçekleşmesi için Modric'in serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiğini, bunun da 750 milyon Euro olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olan ve Altın Top ödülünü kazanan Hırvat futbolcunun takımda kalacağı konusunda da güvence verdi.

Kasım 2016'da Real Madrid'le olan sözleşmesini 30 Haziran 2020'ye kadar yenileyen Luka Modric, mevcut sözleşmesine sadık kalacak gibi görünüyor. İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter'in Hırvat yıldız için Real Madrid ile görüştüğü aktarılmıştı. Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu transferin neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Başkan Perez, "Modric'in transfer etmenin tek olasılığı sözleşme fesih bedeli olan 750 milyon Euro'yu ödemek" açıklamasıyla bir anlamda söylentilere nokta koydu. Perez, Modric'in Real Madrid'de mutlu olduğunu, taraftarlar ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkisinden keyif aldığını belirtti.

Dünya Kupası sonrası tatiline devam eden Luka Modric'in 15 Ağustos'ta Atletico Madrid ile oynanacak UEFA Süper Kupası maçı için gelecek hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.