Luka Doncic 'n'efes' aldırmadı: Anadolu Efes ilk maçında Real Madrid'e mağlup oldu

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes, evinde Real Madrid'e 74-88 mağlup oldu. İspanyol temsilcisinde Luka Doncic, 27 sayıyla oynayarak takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça başlayan etkili taraf Real Madrid oldu. İlk periyot 28-19 ile Real Madrid’in lehine biterken, 2. çeyrekte de İspanya temsilcisi, skor avantajını korudu ve 9 sayı fark ile önde girdi: 36-45.

2. yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 4. periyota umutlu girdi: 56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18’lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti.

Pembe top farkındalık için sahada

Mücadelede örnek bir davranış sergilendi. Her yıl farklı ünlü bir ismin desteklediği “Pembe top sahada” projesi kapsamında Anadolu Efes – Real Madrid mücadelesinin hava atışı sembolik olarak pembe top ile yapıldı. Meme kanserinde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla yapılan hava atışını bu yıl da oyuncu Elçin Sangu yaptı.