Luis’in kritik, Denizli’nin duygusal sınavı

Fenerbahçe kaybederse İspanyol basınında ‘Luis’e yol göründü’ başlıklarını bu kez, ‘Evine hoş geldin Dede’ şeklinde okuyabiliriz. Mustafa Denizli o anlamda daha rahat ama o da Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türk antrenör unvanıyla şimdi Kadıköy'de rakip takımın başında…Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam Şükrü Saraçoğlu'nda ligin zirvesini doğrudan etkileyecek bir derbiye çıkıyorlar. Ev sahibi ekip, derbilerde son yıllarda rakiplerine oranla daha başarılı. Konuk takımın çalıştırıcısı Mustafa Denizli'nin de derbi karnesinin zayıf olduğunu söylemek zor. Ayrıca Denizli, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türk antrenör unvanıyla şimdi Kadıköy'e konuk olarak geliyor. İç içe geçmiş duyguların da derbisi bu aslında, Rüştü ve Nobre de yeniden Kadıköy'de fakat bu kez siyah beyaz formayla.Fenerbahçe bu akşam kazanmak zorunda, hem moral hem de sıralama açısından çok kritik bir maç, onlar için. Stres topu sarı lacivertlilerde olacak. Konuk ekip ise kaybetmemek için oynama lüksüne sahip. Tıpkı Porto’nun geçtiğimiz Salı yaptığı gibi, ortal alanda kalabalık bir karşılama komitesi, ileriye sprinter oyuncular, kendi yarı alanına set çekme.Ve Mustafa Denizli yönetiminde Beşiktaş’ın en dikkat çeken yanı, duran top organizasyonlarında artan başarı. Kartal’da ‘ölü toplara’ can verecek önemli ayaklar da var. Delgado ve Tello gibi. (Tello ve Holosko ilk 11'de oynamıyor)Fenerbahçe’nin da yan toplardan özellikle bu sezon bolca gol yediğini de hatırlatmaya gerek dahi yok. Bunu sadece şöyle özetlemek mümkün, İspanyol Marca haftanın en kötü futbolcusu olarak Volkan Demirel’i seçti. Nedeni açık, yapılan ortalarda topa çıkıp, topu elinden kaçıran bir kaleci çünkü!..Beşiktaş’ın neler yapabileceği bilmece değil. Mustafa Denizli’nin fanteziye kaçacağını da düşünmek doğru değil. Bunun nedeni de, şu an takımın sıralamadaki yeri onun değil, Ertuğrul Sağlam’ın başarısı. Eğer bu maçı da kaybederse karşılaştırmalı analizlerde oldukça ağır eleştirilere maruz kalabilir.Bu maçın nasıl bir seyir defteri olur sorusunun yanıtı, Aragones’in taktik masasında. Porto maçından sonra ‘değiştirecek bir şey yok’ değerlendirmesinde bulunmuş olsa da İspanyol teknik adam, takımın hücum organizasyonları geliştirememesinin nedenine kafa yormalı. Alex’in takıma girmesiyle orta saha direnci gözle görülür bir şekilde düştü. Alex’ten vazgeçmek de neredeyse imkânsız. Çünkü her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu.Geriye çok fazla seçenek kalmıyor. ALex’i Güiza’nın yanında ikinci forvet gibi düşünüp, klasik 4-4-2 düzeniyle oynamak.Kanat oyuncularının hücumda daha aktif olmalarını istemek. Ve beklerin ileri geri çalışmalarını sağlamak elbette. Bu maçı kaybetmek, sarı lacivertli takımda çok radikal değişimleri beraberinde getirecektir. İspanyol basını ‘Luis’e yol göründü’ başlıklarını bu kez, ‘Evine hoş geldin Dede’ diye atabilirler.Buna şu an hangi Fenerbahçeli üzülür kestirmek çok güç ama Beşiktaş’ı yenerse takım zirvede iddialı olacak ve aynı Galatasaray galibiyeti sonrası yaşananlar gibi Luis yeniden kahraman olacak…Derbi öncesinde oynanan PAF Ligi karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.Fenerbahçe Derağzı Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri 10, 35 ve 71. dakikalarda Batuhan Karadeniz ile 17. dakikada Saim'den gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü 44. dakikada penaltıdan Yasin kaydetti.Maçın 73. dakikasında Nuh'un kırmızı kartla oyun dışı kalması sonrası Fenerbahçe, son 17 dakikayı 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.PAF Ligi'nde bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 25'e yükseltti.Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında bu akşam yapılacak derbi öncesinde stat kapıları açıldı ve taraftarlar tribünlere alınmaya başlandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç için stat kapıları saat 15.00'ten itibaren açıldı.Bu arada dev maç öncesinde Kadıköy ve stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Derbi maç için 2 bin 650 emniyet mensubu ile Fenerbahçe Kulübü'nün görevlendirdiği 525 özel güvenlik çalışanı görev yapıyor. Stat içinde 190 güvenlik kamerasıyla tespit yapılacak, ayrıca soyunma odaları kapısına kadar da emniyet kameraları çekim yapacak.Öte yandan, Kadıköy iskelesinde de güvenlik önlemleri alan polis, üzerinde forma ve atkı bulunan Beşiktaşlı taraftarları, güvenlik gerekçesiyle forma ve atkılarını çıkarttıktan sonra stada yönlendirdi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş karşısında 12 galibiyet, 11 de yenilgi yaşadı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ise sarı-lacivertliler karşısında 4 kez güldü, 5 karşılaşmadan ise boynu bükük ayrıldı. Demirören ise toplam oynanan 12 maçın 3’ünde eşitlik gördü.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, ilk yarıyı kapatma tehlikesi ile karşı karşıya.Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Ankaraspor maçında sağ dizinden sakatlanan Semih Şentürk'ün, sağ dizinden operasyon geçirebileceği belirtildi.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi şans oyunu İddaa, ev sahibi Fenerbahçe’yi galibiyete daha yakın taraf olarak gösterdi. Dev maçın bahis oranları açıklanırken, İddaa, sarı-lacivertlilerin galibiyetine 1.90, Beşiktaş’ın galibiyetine 2.80, beraberliğe ise 3.10 oranları verdi.F.Bahçe, ligde daha önce 102 kez karşılaştığı rakibine galibiyet sayısında 35-34 üstünlük sağlarken atılan gollerde Beşiktaş öne çıkıyor. Siyah beyazlıların 109 golüne sarı lacivertliler 101 kez karşılık verdi. 2003-04 sezonundan sonra ilk kez 13. haftaya F.Bahçe’nin puan olarak önünde giren Beşiktaş, bu sezon puan cetvelinde 11. sıranın üstündeki hiçbir takımı deplasmanda yenmeyi başaramadı. Lider Trabzonspor ve Bursaspor’la golsüz, Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Kartal, 7. sıradaki Kayserispor’a 1-0 yenilmişti.Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile bugün yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Hafta başından beri sakat oyunculardan dolayı eksik çalışan siyah-beyazlı takım, sakatların iyileşmesiyle Fenerbahçe maçı için tam kadro çalışma fırsatı bulduSon galibiyetini 2004-05 sezonunda alsa da Kadıköy, Beşiktaş’a deplasman değil. Siyah beyazlılar, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan maçlarda F.Bahçe’ye üstünlük kurmuş durumda. Kadıköy’de oynanan 43 maçın 18’ini Beşiktaş kazanırken, 12’sinden F.Bahçe gülerek ayrıldı, 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu statta oynanan 26 lig maçında Beşiktaş, galibiyetlerde 9-7 önde olan taraf. Kadıköy’deki maçlarda Beşiktaş 63 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü. Lig maçlarında da gollerde 37’ye 31 siyah beyazlılar üstün. F.Bahçe, geçen sezon Kadıköy’de Beşiktaş’ı 6,5 yıl sonra yenmeyi başarmıştı.