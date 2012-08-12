T24 LogoT24 Logo
Spor

Luisao hakemi bayılttı

Hazırlık maçında çıkan kırmızı kart sonrası istenmeyen olaylar yaşandı

12 Ağustos 2012 18:52

Bundesliga'ya bu sezon yükselen Fortuna Düsseldorf ile Portekiz ekibi Benfica arasında oynanan hazırlık maçında Benfica kaptanı Luisao'nun hakemi bayıltması nedeniyle karşılaşma 39. dakikada yarıda kaldı. UEFA soruşturma başlattı.

İSA Deveçeken'in haberine göre, Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan Fortuna Düsseldorf- Benfica karşılaşması 39. dakika yarıda kaldı. Bundesliga'ya bu sezon yükselen Fortuna Düsseldorf sezon açılış maçı için davet ettiği Portekiz ekibi Benfica'nın takım kaptanı Luisao'nun hakemi bayıltması nedeniyle karşılaşma 39. dakikada yarıda kalınca dostluk maçına gölge düştü.

 

Düsseldorf Arena'da olay

 

30 bin seyircinin izlediği Düsseldorf'daki karşılaşma hazırlık maçı olmasına rağmen sert mücadelelere sahne oluyordu. Maçın 0-0 berabere devam ettiği 39. dakikada ise yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Bir dakika önce de sert faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gören Benfica'nın defans oyuncusu Javi Garcia, ikinci kez yine sert faul yaptı. Bunun üzerine hakem Christian Fischer ikinci sarı kartını çıkarıp kırmızıyla oyun harici etti. Bunun üzerine Benfica'nın kaptanı Luisao takım arkadaşlarıyla beraber hakem Christian Fischer'in üzerine yürüyerek itiraz etti. Hızını alamayan 1.92 metre boyundaki Luiaso hakemi itti. Hakem yere düştü ve bayıldı. Düsseldorf sağlık görevlilerinin yardımıyla hakem ayağa kalkıp soyunma odasının yolunu tuttu. Daha sonra hastaneye götürüldü. Karşılaşmanın iptal edildiği açıklandı.

 

UEFA savunma isteyecek

 

Benfica Kaptan Luisao ise maç sonunda aslında konuşmak istemediğini ancak böyle bir olaya sebebiyet vermekten son derece üzgün olduğunu söyledi. Luisao hakemi o duruma düşürecek bir hareket yapmadığını vurgulayıp,"Hakemin bayılmasına neden olacak bir hareket yapmadım. Takım arkadaşlarımın önüne geçip olayı sakinleştirmek istemiştim. bu esnada göğüs göğüse geldiğim hakem yere düştü. Onu bayıltacak bir şey yapmadım" dediği belirtildi. Maçın raporlarının ulaştığı UEFA'nın soruşturma başlatıp, Luisao'nun en kısa sürede savunmasını isteyeceği kaydedildi. Benfica kaptanı Luisao'nun ceza alması bekleniyor.

ETİKETLER

luisaobenficadüsseldorfhakem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24