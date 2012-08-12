Luisao hakemi bayılttı

Bundesliga'ya bu sezon yükselen Fortuna Düsseldorf ile Portekiz ekibi Benfica arasında oynanan hazırlık maçında Benfica kaptanı Luisao'nun hakemi bayıltması nedeniyle karşılaşma 39. dakikada yarıda kaldı. UEFA soruşturma başlattı.

İSA Deveçeken'in haberine göre, Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan Fortuna Düsseldorf- Benfica karşılaşması 39. dakika yarıda kaldı. Bundesliga'ya bu sezon yükselen Fortuna Düsseldorf sezon açılış maçı için davet ettiği Portekiz ekibi Benfica'nın takım kaptanı Luisao'nun hakemi bayıltması nedeniyle karşılaşma 39. dakikada yarıda kalınca dostluk maçına gölge düştü.

Düsseldorf Arena'da olay

30 bin seyircinin izlediği Düsseldorf'daki karşılaşma hazırlık maçı olmasına rağmen sert mücadelelere sahne oluyordu. Maçın 0-0 berabere devam ettiği 39. dakikada ise yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Bir dakika önce de sert faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gören Benfica'nın defans oyuncusu Javi Garcia, ikinci kez yine sert faul yaptı. Bunun üzerine hakem Christian Fischer ikinci sarı kartını çıkarıp kırmızıyla oyun harici etti. Bunun üzerine Benfica'nın kaptanı Luisao takım arkadaşlarıyla beraber hakem Christian Fischer'in üzerine yürüyerek itiraz etti. Hızını alamayan 1.92 metre boyundaki Luiaso hakemi itti. Hakem yere düştü ve bayıldı. Düsseldorf sağlık görevlilerinin yardımıyla hakem ayağa kalkıp soyunma odasının yolunu tuttu. Daha sonra hastaneye götürüldü. Karşılaşmanın iptal edildiği açıklandı.

UEFA savunma isteyecek

Benfica Kaptan Luisao ise maç sonunda aslında konuşmak istemediğini ancak böyle bir olaya sebebiyet vermekten son derece üzgün olduğunu söyledi. Luisao hakemi o duruma düşürecek bir hareket yapmadığını vurgulayıp,"Hakemin bayılmasına neden olacak bir hareket yapmadım. Takım arkadaşlarımın önüne geçip olayı sakinleştirmek istemiştim. bu esnada göğüs göğüse geldiğim hakem yere düştü. Onu bayıltacak bir şey yapmadım" dediği belirtildi. Maçın raporlarının ulaştığı UEFA'nın soruşturma başlatıp, Luisao'nun en kısa sürede savunmasını isteyeceği kaydedildi. Benfica kaptanı Luisao'nun ceza alması bekleniyor.