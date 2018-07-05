Luis Suarez'den "Uruguay benim ikinci memleketim" Antoine Griezmann'a: Kim olduğumuzu bilmiyor

ransa Milli Takımı’nın başarılı futbolcusu Antoine Griezmann’ın, Dünya Kupası Çeyrek Final turunda Uruguay ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamalara Luis Suarez’den yanıt geldi.

Atletico Madrid’de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, FIFA’nın resmi sitesine verdiği röportajda, “Uruguay benim ikinci memleketim. Bu ulusu ve insanlarını seviyorum, orada birçok arkadaşım var. Harika bir maç olacak ve duygu patlaması yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın Uruguaylı forveti Luis Suarez ise Griezmann’ın bu sözlerine ilginç bir yanıt verdi. 31 yaşındaki forvet, “Antoine kendisini yarı Uruguaylı hissetiğini söylemiş. Ama o Fransız ve Uruguaylıların nasıl hissetiğini bilemez” şeklinde konuştu.

Uruguay’ın kaptanı Diego Godin ile Atletico Madrid’de takım arkadaşı olan Griezmann hakkındaki sözlerini sürdüren Suarez, “Kim olduğumuzu bilmiyor ya da futbolda neleri başarmamız gerektiğini. Bizim geleneklerimiz hoşuna gidiyor ve aynı dili konuşuyoruz ama farklı hissediyoruz” dedi.

Dünya Kupası Son 16 turunda Fransa, Arjantin’i, Uruguay ise Portekiz’i saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselmişti.

Diego Godin ile Griezmann’ın çok yakın arkadaş olduğu ve kızının vaftiz babası olduğu biliniyor.