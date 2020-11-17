Luis Suarez, Koronavirüs'e yakalandı

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Atletico Madrid ve Uruguay Milli Takımı'nın forveti Luis Suarez'in yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Uruguay Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada yıldız golcünün yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve bir çalışanın da Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Uruguay Milli Takımı bugün Dünya Kupası ön elemelerinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Diğer tüm oyuncuların testlerinin negatif sonuç verdiği ifade edildi.

Uruguay'ın cuma günü Kolombiya'yı 3-0'lık skorla geçtiği karşılaşmada bir gol atan Suarez, Brezilya karşısında forma giyemeyecek. Suarez'in 21 Kasım'da eski ekibi Barcelona ile yeni takımı Atletico'nun karşı karşıya geleceği karşılaşmayı kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milli arada Mısır, Mohamed Salah'ın da Koronavirüs'e yakalandığını bildirmişti.