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Spor

Luis Suarez hat-trick yaptı, Barcelona finale çıktı: 3-0

Barcelona, Çin'in Guangzhou Evergrande takımını 3-0 mağlup ederek, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda adını finale yazdırdı

17 Aralık 2015 17:50

Barcelona, Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in hat-trick yaptığı karşılaşmada Guangzhou Evergrande engelini çok rahat geçti.

Barcelona, Çin'in Guangzhou Evergrande takımını 3-0 mağlup ederek, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yokohama'da oynanan karşılaşmada Katalan ekibinin gollerini 39, 50 ve 67. dakikalarda Luis Suarez kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona, final mücadelesinde Arjantin temsilcisi River Plate'in rakibi oldu.

28 yaşındaki futbolcu, 23 maçta rakip filelere 22 gol gönderirken, takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

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