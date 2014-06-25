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Spor

Luis Suarez Dünya Kupası'nda da ısırdı

Luis Suarez, daha önce de Liverpool forması ile Chelseali Branislav Ivanovic'in kolunu ısırmış ve 10 maç ceza almıştı

25 Haziran 2014 00:51

Dünya Kupası D Grubu'nda Uruguay - İtalya maçında Luis Suarez'in hareketi maçın en ilginç anı oldu.

Maçın 0-0 devam ederken İtalyan rakibi Giorgio Chiellini ile ikili mücadele giren Luis Suarez, Chiellini'nin omzunu ısırdı. Giorgio Chiellini'nin ısrarlarına rağmen hakem bu ikil mücadelede iki oyuncuyu uyarmakla yetindi.

Bilindiği üzere Luis Suarez, daha önce Liverpool forması ile Chelseali Branislav Ivanovic'in kolunu ısırarak 10 maç ceza almıştı. Ayrıca Suarez Hollanda liginde 2011 yılında Ajax forması giyerken Feyenoord maçında Otman Bakkal'ı ısırmıştı.

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