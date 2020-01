Luis Neto: ''Yeniden galibiyetlere dönmek mecburiyetindeyiz''

\"Galatasaray maçının öneminin farkındayım\"

Luis Neto, \'\'Çok yakın zamanda galibiyet serilerine, istediğimiz zaferlere başlayacağız diye düşünüyorum\'\' dedi.

Fenerbahçe\'nin Portekizli oyuncusu Luis Neto, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarının yapıldığı idman öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendilerini bekleyen çok önemli bir Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması olduğunu ifade eden Neto, Galatasaray maçına çıkmadan önce bu mücadeleden galip ayrılmaları gerektiğini ifade etti. Neto, \'\'Kendi sahamızda oynayacağız. Son maçımızda yenildik ve yeniden galibiyetlere dönmek mecburiyetindeyiz. Özgüven açısından da bizim için son derece kritik bir maç olacak. Evkur Yeni Malatyaspor maçını geçip, daha sonra Galatasaray karşılaşmasına odaklanacağız. Herkes Fenerbahçe-Galatasaray maçının neler ifade ettiğini gayet iyi bir şekilde bilir. Ben buraya geleli kısa süre olmasına karşın bu maçın öneminin farkındayım. Herkesin konsantrasyonu öncelikle Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında olacaktır. Bu maç bitsin, ardından bizi bekleyen büyük maça, Galatasaray maçına hazırlanacağız\'\' dedi.

Portekiz Milli Takımı\'nda kendilerini 2 kritik maçın beklediğini bildiklerini kaydeden Luis Neto, \'\'Oraya giderken bunun önemini biliyorduk. Aldığımız sonuçlarla Dünya Kupası\'na direkt olarak katılma hakkı elde ettik. Bundan dolayı mutluyuz. Artık Fenerbahçe\'yi düşünme vakti geldi bizim için. Umarım burada iyi bir çalışma dönemi geçiririz\'\' diye konuştu.

Portekiz Milli Takımı\'nda Pepe ile çekildiği fotoğraf hakkında konuşan Neto, \'\'Pepe ile olan fotoğrafta, milli takıma yeni gelmiştik. Tamamen bir sohbet anıydı. Bizim maçımızda hakemlerle ya da burada yaşadıklarımızla hiçbir alakası yoktu. Tamamen şakalaştığımız bir andı. Güzel de bir fotoğraftı bence. Uzun bir adan sonra birbirimizi görmenin mutluluğuyla sohbet ediyorduk.

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart ile ilgili konuşan Portekizli futbolcu, \'\'Daha önce de bu konuyla ilgili görüşümü aktardım. Karmaşık bir andı benim için. Anlık gelişen bir olay içinde karar vermem gerekiyordu. Böyle bir karar aldım. Bana göre sert bir faul değildi ama son adam olarak değerlendirdi hakem. Eğer iki dakika önce Beşiktaş\'ın oyuncusunu atmamış olsaydı, bana da sarı kart verebilirdi. Biraz baskıdan dolayı, belki durumu dengeleme düşüncesiyle böyle bir karar verdi. Artık olan oldu ve geçmişte kaldı. Şimdi önümüzdeki maçları düşünmeliyiz\'\' şeklinde konuştu.

Futbolun içinde sakatlıklar, kırmızı kartlar olduğunu bazı oyuncuların fiziksel anlamda sorun yaşadığı dönemler olabileceğini aktaran Neto şu ifadeleri kullandı: \'\'Ama lig uzun bir maraton ve böyle durumlar her zaman başınıza gelebilir. Bizimle ilgili kötü olan nokta, bunların hepsinin art arda gelmesi. Bu anlamda şanssızlık yaşadık. Benim ve Martin Skrtel\'in kırmızı kartı oldu. Her iki pozisyon da farklı değerlendirilebilir, kırmızı kartla sonuçlanmayabilirdi. Şu anda bunu değiştiremeyiz. Fenerbahçe\'de oynayan her oyuncunun mutlaka verimli olabilecek kalitesi vardır ki buraya getirilmiştir. İdeal bir durum oluşmadı bizim için. Tek düşüncemiz bu durumu bir an önce lehimize çevirmek ve takımı daha iyi noktaya getirmek. Hepimiz en hızlı şekilde takımı yukarılara taşımayı, layık olduğu yerle döndürmeyi düşünüyoruz. Tek konsantrasyon noktamız bu.

Fenerbahe\'nin şampiyonluk yarışındaki durumu hakkında konuşan Neto, Türkiye\'de ligin son derece zorlu ve çekişmeli olduğunu ifade etti. Henüz ligin başı olduğu ifade eden Portekizli futbolcu, \'\'Önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Her maç zor, her takım zorlu maçlar oynayacak. Rakiplerimiz için de aynı durum geçerli. Hala bizim elimizde bu duruma reaksiyon gösterme, durumu lehimize çevirme fırsatı var. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz galibiyetleri alabilirsek, hala dönebilecek, arayı kapatabilecek durumdayız. Çünkü rakiplerimiz çok zorlu maçlara çıkacak. Özellikle deplasman müsabakaları çok zorlu burada. Türkiye ligi şampiyonluğun kolay elde edildiği bir yer değil. Her maç öngörülemez nitelikte geçiyor. Maçtan önce hiçbir şekilde skor tahmini yapamıyorsunuz. Bizi de bekleyen zor maçlar olacak. Ama biz Fenerbahçeyiz. Bunu kesinlikle unutmamamız lazım. Önemli oyunculardan kurulu büyük bir takımız. Takım içinde çok iyi bir hava var. Çalışmayı seven oyunculardan kurulu bir grubuz. Çok yakın zamanda galibiyet serilerine, istediğimiz zaferlere başlayacağız diye düşünüyorum\'\' dedi.

