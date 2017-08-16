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Spor

"Luis Nani Fenerbahçe'ye geri dönüyor" iddiası

Sarı-lacivertli taraftarlar, Twitter üzerinden Portekizli futbolcuya "Geri dön" çağrısında bulunmuştu

16 Ağustos 2017 13:29

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Luis Nani'nin, sarı-lacivertli kulübe geri döneceği ileri sürüldü.

Fenerbahçeli taraftarların 2 gün önce "ComeBackLuisNani" hashtag'iyle Twitter üzerinden "Geri dön Luis Nani" çağrısında bulunduğu Portekizli için yönetimin de devreye girdiği iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki Portekizli hücumcuyu kiralayacak. UEFA'nın mali fair-play kısıtlamaları nedeniyle oyuncu almak için satmak durumunda olan sarı-lacivertlilerin planı, Nani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak.

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