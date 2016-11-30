Luis Enrique medyaya 3 kupayı hatırlattı

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, son zamanlarda alınan skorlar nedeniyle kendisini eleştiren basın mensuplarına, "İlk sezonumda da benzer eleştiriler almıştım. Sezon bittiğinde ise 3 büyük kupa da müzemizdeydi" diye yanıt verdi.

Real Madrid'i ağırlayacağı El Clasico'ya, ezeli rakibinin 6 puan gerisinde başlayacak olan Barcelona'da önce Malaga; ardından da Real Sociedad karşısında aldığı beraberlikler, teknik direktör Luis Enrique'ye yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Medyanın, takımın içinde bulunduğu durumu abarttığını savunan başarılı teknik adam; "Daha iyi oynamamız gerektiğini kabul ediyorum. Ancak ortada abarttığınız kadar büyük bir sorun yok. İlk sezonumda da benzer eleştiriler almıştım. Sezon bittiğinde ise 3 büyük kupa da müzemizdeydi" dedi.

Luis Enrique, bir süredir sakatlığı bulunan Andres Iniesta'nın, El Clasico'da takımdaki yerini alabileceğini de açıkladı.