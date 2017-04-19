Luis Enrique: Hedefimiz Juventus'a 5 gol atmak

Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, Juventus karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda ilk maçta aldıkları 3-0'lık mağlubiyete rağmen turu geçmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Luis Enrique, önceki turda Paris Saint Germain'e (PSG) karşı ilk maçta 4-0'lık yenilginin ardından tarihi bir geri dönüşle alınan 6-1'lik galibiyetin Juventus karşısında tekrarlanmaması için hiçbir neden olmadığını öne sürerek, "Tarihi bir gece yaşamak için her şey mümkün. Hedefimiz 5 gol atmak." diye konuştu.

Toplantıya katılan Barcelonalı futbolcu Andres Iniesta ise ilk maçta iyi bir performans sergileyemediklerini hatırlatarak, "İlk maçta hiç iyi bir şey yapamadık. 3-0 çok kötü bir sonuç ama tur halen bitmiş değil. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez geri dönüş yapmak çok zor ama bunun için gücümüz, gerekli motivasyonumuz ve kaliteli futbolcularımız var. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Ama yine de gol konusunda çok saplantılı olmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Arda kadroda yer alabilir

FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanan ve 3 haftadır sahalardan uzak kalan Barcelonalı Arda Turan'ın da karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor. Katalan temsilcisinde takımla antrenmanlara çıkan ve sorun yaşamayan Arda'nın yanı sıra tedavileri sona eren Javier Mascherano ve Jeremy Mathieu'nun da kadroya girme olasılıkları bulunuyor.