Luis Cavanda resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Trabzonspor'dan Luis Pedro Cavanda ile resmi sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'dan Cavanda'yı transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Luis Pedro Cavanda ve Kulübü Trabzonspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.800.000 EUR + KDV tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Sözleşmeden KDV doğmaması halinde Trabzonspor A.Ş. KDV bedelini Şirketimize derhal iade edecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2016-2017 sezonu için net 875.000 EUR sabit transfer ücreti

2017-2018 sezonu için net 875.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 875.000 EUR sabit transfer ücreti

Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.