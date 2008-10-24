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Spor

'Luis, asla havlu atmaz'

F.Bahçe'de Aragones'in yardımcılığını yapan Cesar Mendiondo, ''Luis, karşısına Tanrı bile çıksa asla havlu atmaz'' dedi.

24 Ekim 2008 03:00


F.Bahçe'de Aragones'in yardımcılığını yapan Cesar Mendiondo, ''Luis, karşısına Tanrı bile çıksa asla havlu atmaz'' dedi.

El Pais gazetesinde yayımlanan demecinde Mendiondo, Luis Aragones'in asla pes etmeyeceğini savunarak, ''Her zaman bu tip durumlardan çıkmasını bildi. Lige çok kötü başladık, ancak bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorduk. Bakalım, olumlu bir dinamiğe girdiğimizde zaman ne gösterecek'' değerlendirmesini yaptı.

Bu arada El Pais gazetesinde yer alan yorumlarda, Luis Aragones'in verdiği taktiğin futbolcular tarafından uygulanamadığı ve takımın çok gol yediği kaydedildi. Gazetede, ''Roberto Carlos'da büyük bir konsantrasyon eksikliği var ve iyi bir form tutan Güiza'nın çabaları sonuç vermiyor'' denildi.

Haberde ayrıca, Aragones'in, İspanya Milli Takımı'nda Raul'u kadro dışında bırakmasından dolayı Futbol Federasyonu Spor Direktörü Fernando Hierro ile kavgalı olduğu hatırlatılarak, teknik adamın İspanyol basınının büyük bir bölümüyle de arasının kötü olduğu savunuldu.




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