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Spor

Luis Aragones'ten Volkan'a ağır eleştiri

Aragones, kırmızı kart gören Volkan’ı eleştirdi. Aragones: Volkan biraz akıllı olsaydı, atılan rakip olurdu

09 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones'in maç sonrası soyunma odası koridorlarında oyuncularıyla konuşurken "Volkan biraz akıllı olsaydı, o pozisyonda atılan kendisi değil rakip olurdu" dediği öne sürüldü.

Kaleci Volkan’ın gördüğü kırmızı kart, Luis Aragones’i sinirlendirdi. İspanyol hoca, maçtan sonra Semih’e dert yanarak “Biraz akıllı davransa, rakibine kırmızı kart göstertebileceği bir pozisyondu. Ama Volkan kendisi kırmızı kart gördü, bizi eksik bıraktı. Bu nasıl mantalite, anlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

Hocasıyla konuştuktan sonra medyaya görüş veren Semih de aynı sözlerle Volkan’ı eleştirip “Tekme yemesine rağmen kırmızı kart görmesi ona yakışmadı” dedi.

Bu arada 55. dakikada gerçekleşen pozisyonda Eren Güngör kramponları Volkan’ın göğsüne saplandı. Sahayı sedyeyle terk eden tecrübeli kalecinin göğsünde 3 santimlik yırtık oluştu ve soyunma odasında 7 dikiş atıldı. Buna rağmen kaleci Volkan’ın cezası bittikten sonra forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.

Cezayı indirme çabası

Fenerbahçe, direkt kırmızı gördüğü için otomatikman 2 maç ceza alacak Volkan için federasyona itirazda bulunacak ve doktor raporlarını göstererek cezayı 1 maça indirmeye çalışacak.

Hakemden özür diledi

Volkan pozisyonla ilgili “Çok canım yanmıştı. O an verdiğim bir tepkiydi. Kart için takdir hakemindir. İnşallah çabuk düzelip takıma katılırım” yorumunu yaparken, maç sonu stada getirilen milli kaleci hakem odasına gidip Gezer‘den özür diledi.

Eren: Volkan’dan özür dilerim

Volkan’a tekmeyi atan Kayserili Eren Güngör ise “Bütün Türkiye’nin önünde Volkan ağabeyden özür dilerim. Çok üzüldüm. Türkiye’nin önemli maçları var, inşallah bir an önce düzelir” şeklinde konuştu.

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