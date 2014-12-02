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Dünya
Deutsche Welle

Luhansk'ta ateşkes anlaşması

AGİT, Ukrayna’nın Luhansk kentinde ateşkes için ilke anlaşmasına varıldığını duyurdu.

02 Aralık 2014 19:34


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kiev hükümeti ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların, ülkenin doğusundaki Luhansk kentinde, ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

AGİT'in açıklamasında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti' arasındaki görüşmeler neticesinde iki taraf 5 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes konusunda ilkesel olarak uzlaştı” denildi.

Ateşkes kapsamında ağır silahların çekilmesine ise 6 Aralık'ta başlanacağı bildirildi.

Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında eylül ayında Minsk'te imzalanan bir ateşkes anlaşması, kanlı çatışmaların azalmasına yardımcı olmuştu ancak çatışmalar tamamen sona ermedi. BM, kasım ayında yaptığı açıklamada, anlaşmadan bu yana bin kişinin, nisan ayından bu yana da 4 bin 300 kişinin öldüğünü duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı ayrılıkçılara büyük oranda silah teslimatı yaparak Minsk'teki ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Kremlin ise bu iddiaları reddetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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