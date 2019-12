Lugano'ya ses çıkartan yok

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi ve yaşanan olaylar tartışılmaya devam ediliyor. Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan sarı kırmızılı kulüpte olaylara karışan futbolculara tepki sürerken, yönetici Tunca Hazinedaroğlu ise "Koca derbiyi bir futbolcu tek başına çığrından çıkardı" diye konuştu.



Hazinedaroğlu, Lugano'nun sadece Galatasaray maçında değil, hemen her maç fair play dışı hareketleri ile ortalığı karıştıran adam olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Yıllarca ne derbiler gördük. Zaman her iki takımın futbolcuları da hata yapmıştır. Ama Lugano gibisini görmedik. Her hareketi tahrik unsuru. Emre'ye kafa attığı gibi ordan uzaklaşmayıp, daha da olayları alevlendirmek üstüne gitmek istedi. Amacı tribünleri tahrik etmek olayları büyütmekti. Bu Lugano'ya Fenerbahçe camiası nasıl sahip çıkar anlamak mümkün değil. Türk medyası ise Lugano'yu geçiştiriyor. Halbuki aynı medya sürekli tekme yediği için isyan eden Hagi'yi neredeyseTürkiye'den dışarı atıyordu. Flipescu medyanın baskısı sonrasında Türkiye'den ayrıldı. Lugano bu oyuncuların yüz misli fair play dışı hareketlerde bulundu. Lugano'ya ses çıkaran yok. Yorumları dehşetle izliyoruz."