Lugano'ya ilginç ziyaretçiler



Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'yu, ülkesinden gelen vatandaşları İstanbul'da ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 1977 model bir arabayla dünya turuna çıkan Uruguaylı Sabah ailesinin, bugün Samandıra Tesisleri'nde Lugano'yu ziyaret ettiği bildirildi.



Vatandaşlarını karşısında görünce duygulanan Lugano, Türkiye'de ilk defa Uruguay plakalı bir otomobil gördüğünü belirterek, ''Bu bile beni heyecanlandırmaya yetti. Biz Uruguaylılar da Türkler gibi birbirlerine bağlı, sıcak kanlı insanlarız. Uruguaylı vatandaşlarımı burada görmekten dolayı çok mutluyum'' dedi.



Uruguay'dan 2007 yılında dünya turuna çıkan baba Hermano ile oğulları İsmael ve Marcio'dan oluşan Sabah ailesi, atalarının Türk kökenli olduğunu ve İzmir'den Arjantin'e, oradan da Uruguay'a göç ettiklerini söyledi. 2 yıl önce başladıkları dünya turunun amacının Uruguay ve Uruguaylıları tanıtmak olduğunu belirten Sabah ailesinin üyeleri, ülke ülke gezerek, yurt dışında çalışan Uruguaylıları ülkelerine çağırdıklarını, onlardan emek ve yeteneklerini ülkeleri için harcamalarını istediklerini kaydetti. Şimdiye kadar 33 ülke gezdiklerini ve 60 bin kilometre yol kat ettiklerini belirten Hermano, bundan sonra 60 bin kilometre daha gideceklerini, aynı şekilde Uruguay'a geri döneceklerini söyledi.