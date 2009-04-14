Lugano'nun alternatifi Bilica



İtalya’nın ünlü ekiplerinden aldığı transfer teklifleri nedeniyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Diego Lugano’nun, Galatasaray derbisinde Emre’ye kafa attığı için kırmızı kartla oyun dışı kalması, Fenerbahçe Yönetimi’ni transfer için harekete geçirdi.



Uruguaylı oyuncuyla haftalardır sürdürülen görüşmelerde bir milim bile ilerleme sağlayamayan yöneticiler, anlaşma umudunun giderek azalması üzerine, alternatif arayışlarını girmiş ve Sivasspor’un başarılı stoperi Bilica’ya yönelmişti.





Galatasaray devrede



Sivasspor’a, Bilica’yı kadrolarına katmak istediklerini ileten Sarı-Lacivertliler, ilk etapta olumlu yanıt almış ve konuyu sezon sonuna bırakmıştı. Ancak Lugano’nun derbide Emre Aşık’a kafa attığı için kırmızı kartla oyun dışı kalması ve 4 maç cezaya çarptırılacağı beklentisi, yöneticileri yeniden harekete geçirdi.



Uruguaylı oyuncudan umudu tamamen kesen yöneticiler, Bilica’yı önümüzdeki sezon kadroya katabilmek için yeniden girişimlere başladı. Fenerbahçeli yöneticileri bu konuda aceleci davranmaya iten bir diğer nedenin, Galatasaray’ın da Bilica konusunda nabız yoklaması olduğu belirlendi.

