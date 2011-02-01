Lugano'nun alkolmetre inadı

T24 - Beşiktaş’ta trafik uygulamasında alkolmetre cihazını üflemek istemeyen Fenerbahçe’nin Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano, kan testi için hastane götürülmek istenince cihazı üflemeyi kabul etti. 0.12 promil alkollü çıkan Lugano, çevredekilerle hatıra fotoğrafı çektirip esnafın ikram ettiği çayı içti. Lugano daha sonra "Okey show" diyerek gelen tercümanıyla birlikte evine gitti.





Ortaköy Meydanı’nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, yemekten dönen Fenerbahçe’nin Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano’nun kullandığı 34 GV 0169 plakalı Q7 marka cipi, saat 03.00’de sıralarında durdurdu.

Alkol testi yaptırmak istemeyen Lugano kendisini çeken kameramanları görünce, "Okey şov" dedi. Bir kokoreççide çay içip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Lugano tercümanının gelmesini bekledi. Polisler, tercüman aracılığıyla Lugano’ya alkolmetreye üflemediği takdirde kan örneğinin alınacağını söyledi. Bunun üzerine ikna edilen Lugano ekip otomobilinde yapılan alkol testinde 0.12 promil alkollü çıktı. Bir büfede çay içen ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Lugano, gelen tercümanıyla cipine binerek oradan ayrıldı.



