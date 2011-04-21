-LUGANO'DAN MUŞLU ÇOCUKLARA DESTEK İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Fenerbahçe'nin Uruguaylı defans oyuncusu Diego Alfredo Lugano, bir eğitim kurumunun sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Muş'un Varto ilçesindeki bir köye yapılacak anaokulu için açılan sergiye eşi Carina ile birlikte katıldı. Lugano sergiye, Uruguay Milli Takımı ve Fenerbahçe'de giydiği maç formalarını bağışladı. Plus International Pre-School'un 'Elden Ele' isimli sosyal sorumluluk projesi ile başlattığı yardım çalışmalarının, Muş'un Varto ilçesinin köylerinde yaşayan çocuklar için anaokulu açılması hedefiyle devam ettiği bildirildi. Plus International Pre-School öğretmenleri ile 130 öğrencisinin, ilçeye bağlı Bağiçi ve Yedikavak köylerindeki ilköğretim okullarındaki öğrencilerden kura ile kardeş öğrenci seçerek hazırlamış oldukları yardım paketleri, yeni yıl öncesi okul yönetimi ve velileri tarafından öğrencilere elden dağıtılmıştı. Projenin devamı olarak, yardım paketlerinin dağıtımı sırasında çekilen fotoğraflar, kampanyaya destek veren Cadde Bostan Kütler Merkezi'nde bugün açılışı yapılan sergide sergilenmeye başlandı. 30 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak serginin açılışına Diego Lugano ve eşi Carina da katıldı. Sergi açılışına oyuncu ve yapımcı Seray Sever de katılarak projeye destek verdi. Yardım fotoğraflarından oluşturulan fotoğraf kitabı, bu yardımdan esinlenerek yazılmış çocuk hikaye kitabı satışlarından elde edilecek gelir ve bağışlarla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilecek olan Varto'nun bir köyüne, 3-6 yaş grubu için anaokulu açılması hedefleniyor.