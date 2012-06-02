Lugano'dan Galatasaray'a: Beni alın

Paris Saint Germain’de mutsuz olan Uruguaylı futbolcu, Muslera aracılığıyla Cim-Bom’a haber gönderdi, “Beni alın” dedi. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetimden olumsuz yanıt alınca bu transfer gerçekleşmedi.

Paris Saint Germain forması giyen eski Fenerbahçeli Diego Lugano, Galatasaray’a “Beni alın” diye haber gönderdi.

Geçen sezon başında şike ve teşvik operasyonu sonrası sarı-lacivertlilerden ayrılarak Fransa’nın popüler takımı PSG’nin yolunu tutan Uruguaylı savunma oyuncusu, beklentilere yanıt veremeyince gözden çıkarılmıştı. İstediği teklifleri alamayan 32 yaşındaki oyuncu, vatandaşı ve milli takımdan yakın dostu Muslera aracılığıyla sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini bildirdi. Ancak Fatih Terim ve yönetimden olumsuz yanıt aldı. Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de oynadığı dönemde davranışları ile tepki toplayan tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımda oynamak için her türlü fedekârlığı yapacağını bildirmesine karşın, isminin listeye dahi alınmadığı kaydedildi. Hırçın yapısıyla bilinen Lugano, transfer olduğu PSG’de ligde sadece 9 maçta görev alırken, yeni sezon planlamasında gözden çıkarıldı. PSG’nin Lugano için bir bonservis talebinde bulunmadığı ve Uruguaylı oyuncunun Türkiye’de kendisine kulüp aradığı ifade edildi.



Terim genç istiyor



Hamit Altıntop ve Olcay Şahan’la ilgili pürüzleri ortadan kaldıran Cim-Bom’da Fatih Terim’in, takımı gençleştirme arzusunda olduğu bildirildi. Manchester United ile sözleşmesi sona eren Bulgar golcü Dimitar Berbatov’u ilerleyen yaşı ve yıllık 4.5 milyon euroluk yüksek maliyetinden dolayı veto eden Terim’in, yapılacak transferlerde oyuncunun genç olmasına dikkat edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların kendisine sunulan şartları kabul etmeyen Melo’nun yerine de yine aynı bölgede oynayan genç alternatifler üzerinde çalışacakları kaydedildi. Diğer taraftan ilgilenildiği iddia edilen Bastos, Malouda ve Kalström isimleri ise yalanlandı.