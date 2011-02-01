T24 LogoT24 Logo
Spor

LUGANO'DA 0.12 PROMİL ALKOL İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2011 11:27

-LUGANO'DA 0.12 PROMİL ALKOL İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano, Beşiktaş'ta trafik denetimi yapan polislere uzun süre alkolmetreyi üflememek için direndikten sonra yapılan kontrolde 0.12 promil alkollü çıktı. Ortaköy'de trafik denetimi yapan trafik polisleri, FB'li futbolcu Diego Lugano yönetimindeki 34 GV 0169 plakalı otomobili durdurdu. Lugano, polislerin ısrarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.  Aracından inerek bir kokoreççinin önünde çay içerek beklemeye başlayan Lugano'nun tercümanı, polislerce olay yerine çağrıldı. Lugano, denetim alanına geldikten sonra aracını otoparka çeken tercümanının da aracılık yapmasına rağmen alkolmetreyi üflememe konusundaki ısrarını sürdürdü. Lugano'ya bu kez, alkol raporu alınmak üzere önce Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da Adli Tıp Kurumuna götürüleceği bildirildi. Bu teklifi de kabul etmediğini belirten Lugano, bir süre sonra polis aracına bindirilerek, hastaneye doğru yola çıkartıldı.  Beşiktaş Meydanı'na gelindiği sırada Lugano, alkolmetre cihazını üflemeyi kabul etti. Polis otomobilinde alkolmetreyi üfleyen futbolcunun, 0.12 promil alkollü çıktığı tespit edildi.  Lugano, bir süre sonra da tercümanının aracına binerek polislerden ayrıldı.  Bu arada Lugano, kokoreççi dükkanı önünde beklerken bazı futbolseverlerin ısrarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Basın mensuplarının da hatıra fotoğrafı çektirdiği ünlü futbolcu, çevresindeki çok sayıda polis ekibinden rahatsız olarak ''no show'' dediği duyuldu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24