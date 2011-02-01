-LUGANO'DA 0.12 PROMİL ALKOL İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano, Beşiktaş'ta trafik denetimi yapan polislere uzun süre alkolmetreyi üflememek için direndikten sonra yapılan kontrolde 0.12 promil alkollü çıktı. Ortaköy'de trafik denetimi yapan trafik polisleri, FB'li futbolcu Diego Lugano yönetimindeki 34 GV 0169 plakalı otomobili durdurdu. Lugano, polislerin ısrarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Aracından inerek bir kokoreççinin önünde çay içerek beklemeye başlayan Lugano'nun tercümanı, polislerce olay yerine çağrıldı. Lugano, denetim alanına geldikten sonra aracını otoparka çeken tercümanının da aracılık yapmasına rağmen alkolmetreyi üflememe konusundaki ısrarını sürdürdü. Lugano'ya bu kez, alkol raporu alınmak üzere önce Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da Adli Tıp Kurumuna götürüleceği bildirildi. Bu teklifi de kabul etmediğini belirten Lugano, bir süre sonra polis aracına bindirilerek, hastaneye doğru yola çıkartıldı. Beşiktaş Meydanı'na gelindiği sırada Lugano, alkolmetre cihazını üflemeyi kabul etti. Polis otomobilinde alkolmetreyi üfleyen futbolcunun, 0.12 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Lugano, bir süre sonra da tercümanının aracına binerek polislerden ayrıldı. Bu arada Lugano, kokoreççi dükkanı önünde beklerken bazı futbolseverlerin ısrarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Basın mensuplarının da hatıra fotoğrafı çektirdiği ünlü futbolcu, çevresindeki çok sayıda polis ekibinden rahatsız olarak ''no show'' dediği duyuldu.