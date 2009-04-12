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Spor

Lugano yerinde duramadı

Maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylenmesi sırasında Fenerbahçeli futbolcu Lugano'nun yerinde sabit durmaması dikkati çekti.

12 Nisan 2009 03:00

Maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylenmesi sırasında Fenerbahçeli futbolcu Lugano'nun yerinde sabit durmaması dikkati çekti.

Türk ve diğer yabancı futbolcular sabit olarak dururlarken, Lugano'nun marş sırasında ayaklarıyla ısınma hareketlerine benzer hareketler yapması dikkati çekti.

Bu arada maç öncesi Fenerbahçeli Josico, yayıncı kuruluşun kamerasına eliyle 2-0 işareti yaparak, derbinin skor tahmininde bulundu.

Öte yandan derbinin hakemi Fırat Aydınus, iki takım arasındaki son 6. derbide 4. kez düdük çaldı.

Ayrıca, iki kulübün başkanı Adnan Polat ile Aziz Yıldırım, maç öncesi öpüşerek birbirlerine başarılar dilediler.

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