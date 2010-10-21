-LUGANO: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Fenerbahçe'nin Uruguaylı defans oyuncusu Diego Lugano, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisinin sezonun en önemli maçı olduğunu söyledi. Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lugano, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, ''Tarihe baktığımız zaman; Fenerbahçe-Galatasaray derbileri hep rekabete açık maçlar olmuştur. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi ve ebedi dostudur ve bu nedenle nerede, ne zaman, nasıl oynanırsa oynansın bizim açımızdan en önemli maçlardan biri olarak görürüz. Bu derbi, bizim 3 puan dışında bir seçenek düşünmediğimiz bir maç, hatta sezonun en önemli maçı diyebilirim. Taraftarımızın bizden beklentisinin ne olduğunun ve bu karşılaşmanın öneminin farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puan alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Galatasaray derbilerine hem mental hem de fiziksel anlamda diğer maçlara göre çok daha farklı hazırlandıklarına değinen Lugano, şöyle devam etti: ''Bu tarz maçların hazırlığı diğer maçların hazırlığına göre tabii ki farklı oluyor. Daha istekli, daha motive olarak yapıyoruz antrenmanları. Bu dönemde kendimize çok iyi bakmamız, çok çalışmamız ve dinlenmemiz de gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar da bu yönde zaten. Kulübümüz için çok önemli bir maç bu. Bu maçlar insanların aklında çok uzun süre kalan maçlardır. Taraftarlar böyle maçların hazırlıklarına önceden başlıyorlar, daha ateşli nasıl yaşayabiliriz diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bu maçlara en iyi şekilde motive olmaya çalışıyoruz.'' Lugano, Fenerbahçe taraftarının kendileri için en önemli güç kaynağı olduğunun altını çizerek, ''Taraftarımızdan her zamanki gibi oraya gelmelerini, bizi desteklemelerini ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nı adeta bir cehennem yerine çevirmelerini istiyoruz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp taraftarımıza galibiyet yaşatmak istiyoruz. Taraftarımız futbol kuralları içinde rakibimize baskı kursun, bizi maçın son anına kadar desteklesin ve bizi hep yüreklendirsin istiyoruz. Bu hafta oynayacağımız maç, bütün camia için önemli olduğu kadar kulübün prestiji için de çok önemli. Taraftarımız, kulübün ve takımın yanında olsun'' şeklinde konuştu.