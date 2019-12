-Lugano sevgi seliyle uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Fenerbahçe'den, Fransa'nın Paris Saint Germain kulübüne transfer olan Uruguaylı futbolcu Diego Lugano, Atatürk Havalimanı'nda taraftarların omuzlarında, adeta sevgi seliyle uğurlandı. Fenerbahçe'de 2006-2007 sezonundan bu yana forma giyen, Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla sözleşme imzalamasının ardından bugün THY'nin uçağıyla Paris'e giden Lugano, Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali dışında kendisini karşılayan taraftarlar Lugano'yu omuzlarına alarak, ''I Love You Toto'' ve ''Bu taraftar seninle gurur duyuyor'', ''Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz'' ve ''En büyük Fener başka büyük yok'' sloganları attı. Logano, eline bir kalem alarak taraftarlara bir taraftan imza dağıtırken, bir taraftan da fotoğraf çektirdi. Yaşanan izdiham nedeniyle Lugano, havalimanı görevlileri, yolcular ve basın mensupları zaman zaman zor anlar yaşadı. Logano check-in işlemlerinin yaptırılmasının ardından, arkasında çok sayıda taraftar ve basın mensubu ile birlikte THY CIP Salonuna kadar yürüyerek, kulübün İdari İşler Sorumlusu Mahmut Sökün tarafından kendisine verilen çiçekleri aldı. Kulüpteki görevlilere sarılarak tek tek veda eden Logano, el sallayarak uçağına giderken taraftarların oldukça üzgün oldukları gözlendi. -''Her zaman Fenerbahçe kimliğini üzerimde taşıyacağım''- Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Lugano, taraftarın kendisine olan ilgisini değerlendirirken, ''Ben böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. Daha önce böyle bir şey görmemiştim, gerçekten çok duygulandım. İnsanların buraya akın edip beni sonuna kadar desteklemesi, uğurlarken de benim yanımda olduklarını bilmek beni çok mutlu ediyor. Bu, insanların tutkularını gösteriyor, takımlarına olan sevgilerini gösteriyor. Hepsine sonsuz teşekkürler'' diye konuştu. Diego Lugano, ''Fenerbahçe için tekrar dönecek misiniz?'' sorusu üzerine de, ''Her zaman futbol içerisinde dönüşler olabilir. Ben Fenerbahçe içinde bir etap bitirdim. Yeni takımımla yeni bir etaba başladım ama her zaman için Fenerbahçe tabii ki benim kalbimde, gönlümde, her yerimde olacaktır. Bir gün geri dönüş olacaktır, bununla ilgili net bir şey söylemek de zor ama şunun altını çizmek gerekiyor, Fenerbahçe'ye profesyonel anlamda şimdilik veda ediyorum ama her zaman Fenerbahçe kimliğini üzerimde taşıyacağım'' dedi.