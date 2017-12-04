Lugano, Sao Paulo’ya veda etti

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, ilgisini çeken bir teklif alamazsa futbolculuk kariyerine nokta koyup bir süre dinlendikten sonra kulüpte görev alabileceğini açıkladı.

37 yaşındaki oyuncu, son olarak takımı Sao Paulo'nun sahasında Bahia ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

Fenerbahçe ile 188 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 5 de asist yapan Uruguaylı oyuncuya, maç sonunda taraftarlar ve takım arkadaşları sevgi gösterilerinde bulundu.

Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano'nun veda sırasında duygusal anlar yaşadı.