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Spor

Lugano resmen PSG'li oldu PARİS (A.A)

30 Ağustos 2011 21:20

-Lugano resmen PSG'li oldu PARİS (A.A) - 30.08.2011 - Fenerbahçe'de 5 yıl top koşturan Uruguay Milli Futbol Takımının kaptanı Diego Lugano, bugün resmen Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımına transfer oldu. Lugano, PSG ile yaptığı resmi anlaşmanın ardından, Fransız basına tanıtıldı. Anlaşma koşullarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Fransız basını Fenerbahçe ile iki yıl sözleşmesi bulunan Lugano için PSG'nin üç ila beş milyon avro civarında bonservis ücreti ödediğini duyurdu. Geçen yıl hisselerinin büyük bir kısmı Katarlı şirkete geçen PSG, şu ana kadar aralarında Lugano'nun da bulunduğu 9 önemli oyuncuyu satın alırken, 100 milyon avro civarında harcama yaptı. PSG, bu yıl Arjantinli Javier Pastore için 42 milyon avro ödeyerek Fransa ligleri için rekor sayılacak bir transfere  imza attı.

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