T24 LogoT24 Logo
Spor

Lugano, Paris Saınt Germaın'de İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2011 00:07

-Lugano, Paris Saınt Germaın'de İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'nun, Fransa'nın Paris Saint Germain kulübüyle sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten ''Teşekkürler Lugano'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''2006-2007 sezonundan bu yana profesyonel futbol takımımızda forma giyen Uruguaylı futbolcumuz Diego Lugano, Fransa'nin Paris Saint Germain takımıyla sözleşme imzalamıştır'' denildi. Kulüp açıklamasında, ''Kendisine bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında sonsuz başarılar dileriz. Fenerbahçe camiası Lugano'nun çubuklu formamız için akıttığı teri, sahada hiç bitmeyen enerjisini ve o cesur yüreğini hiçbir zaman unutmayacaktır. Yolun açık olsun Diego...'' ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24