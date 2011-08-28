-Lugano, Paris Saınt Germaın'de İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'nun, Fransa'nın Paris Saint Germain kulübüyle sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten ''Teşekkürler Lugano'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''2006-2007 sezonundan bu yana profesyonel futbol takımımızda forma giyen Uruguaylı futbolcumuz Diego Lugano, Fransa'nin Paris Saint Germain takımıyla sözleşme imzalamıştır'' denildi. Kulüp açıklamasında, ''Kendisine bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında sonsuz başarılar dileriz. Fenerbahçe camiası Lugano'nun çubuklu formamız için akıttığı teri, sahada hiç bitmeyen enerjisini ve o cesur yüreğini hiçbir zaman unutmayacaktır. Yolun açık olsun Diego...'' ifadelerine yer verildi.