Lugano omuzlar üzerinde Fransa'ya gönderildi

T24 - Fenerbahçe'den Paris Saint Germain'e transfer olan Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano, yoğun taraftar desteği altında Türkiye’den ayrıldı.





2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra taraftarın sevgilisi haline gelen ve Atatürk Havalimanı’nda çok sayıda taraftar tarafından uğurlanan Lugano uzun süre omuzlarda taşındı.



Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle 13:45’de Paris’e giden Lugano, havalimanında kendisini bekleyen yaklaşık çok sayıda taraftarın sevgi gösterileri karşısında duygusal anlar yaşadı. “I Love You Toto" sloganları ve tezahüratlar eşliğinde omuzlarda taşınan Lugano bilet-bagaj işlemlerini yapmakta zorluk çekti. Taraftarın gönlünde taht kuran Uruguaylı oyuncunun zaman zaman gözlerinin dolduğu gözlendi. Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin kendisinde özel bir yeri olduğunu ifade eden Diego Lugano “Ben Fenerbahçe’de bir etap bitirdim ve şimdi yeni bir etaba başlıyorum yeni takımımla. Bir gün geri dönüş olabilir bununla ilgili net bir şey söylemek çok zor. Şundan çok eminim Fenerbahçe’ye profesyonel anlamda şimdilik veda ediyorum. Ancak her zaman Fenerbahçe kimliğimi üzerimde taşıyacağım." dedi. Ayrıca Lugano taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.



Urugaylı Futbolcu Lugano’yu Fenerbahçe Spor Kulübü’nden İdari Menajeri Hasan Çetinsakaya, tercümanlar Samet Güzel ve Umut Köse uğurladı. İdari Menajer Hasan Çetinkaya Lugano’ya pasaporttan geçmeden önce çiçek verdi.

