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Spor

Lugano kararını verdi!

Avrupa’nın dev ekipleri tarafından yakın takibe alınan Diego Lugano’dan Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek karar.

06 Ocak 2009 02:00


Özellikle geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında ortaya koyduğu müthiş performansla Avrupa’nın dev ekipleri tarafından yakın takibe alınan Diego Lugano’dan Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek karar.


Fanatik gazetesinin haberine göre, sarı-Lacivertliler’in savaşçı özelliği nedeniyle çok sevdiği Uruguaylı futbolcunun, başta İtalya’nın Juventus, Torino, İngiltere’nin Arsenal, Everton ve Aston Villa ekipleri olmak üzere birçok takımdan teklif aldığı ancak bunlara sıcak bakmadığı belirlendi.


Eşinin etkisi çok

Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için taraftarların kalıp kalmayacağını en çok merak ettiği isimlerden biri olan Lugano’nun, Fenerbahçe’de devam etmeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı savunma oyuncusunun bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden birinin, İstanbul’da yaşamaktan çok mutlu olan eşi Carina olduğu ifade edildi. Premier Lig ile Serie A takımlarından çok astronomik bir teklif gelmediği takdirde Lugano’nun kulubünde kalacağı kaydedildi.

Türkiye’de büyüyecek

Lugano geçtiğimiz günlerde 3. kez baba olmuş, yeni doğan kızına Bianca adını vermişti. Bir oğlu da İstanbul’da okuyan Lugano’nun eşi Carina’nın, burada yaşamaktan çok mutlu olduğu, yeni doğan ve Türk vatandaşlığı hakkını elde eden kızı Bianca’yı Türkiye’de büyütmekten yana olduğu belirlendi. Lugano sık sık, Fenerbahçe’de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatmaktan yana olduğunu açıklamıştı.

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