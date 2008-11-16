Lugano: Kalmak istiyorum



Ankaraspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli takımın ikinci golüne imzasını atan Lugano, kendi performansından memnun olduğunu söyledi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı oyuncu, ''Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Biz burada bir aileyiz'' diye konuştu.



Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Lugano, son maçlardaki sergilediği performanstan memnun olduğunu, işini iyi yaptığına inandığını söyledi.



Kendisinin gol atmasından çok takımın kazanmasının önemli olduğunu kaydeden Lugano, ''Önemli olan tabii ki takımımızın kazanması. Savunmadaki iyi oyunumu golle süslediğim için memnunum. Savunmada iyi işler yaptığıma inanıyorum. Tabii ki böyle fırsatlar oldukça gollerimi de atacağım'' diye konuştu.



Takım olarak daha iyi oynamaya başladıklarını ve eksik oyuncuların kadroya katılmasıyla güçlerinin arttığını ifade eden Lugano, takım olarak ortaya koydukları iyi futbolun savunmadaki başarılı oyunlarına da yansıdığını kaydetti.



Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Uruguaylı futbolcu, ''Kontratımla ilgili görüşmeleri menajerim yapıyor. Ben sadece oyunuma bakıyorum ve bunları konuşmak istemiyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Biz burada bir aileyiz. Ailem ve ben burada olmaktan mutluyuz'' dedi.



Uğur Boral ise takım olarak başarılı bir futbol oynamaya başladıklarını ifade ederek, ''Çok pozisyon vermiyoruz. Üzerimizde iyi bir enerji hissetmeye başladık. Stresimizi attık. Kendimize güvenimiz geldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına da çok farklı çıkacağız. Fenerbahçe'yi iyi günler bekliyor'' dedi.

