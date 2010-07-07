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Spor

Lugano istediği zaman Fenerbahçe'den gidebilir

Lugano, sözleşmesinde bulunan bir madde nedeniyle takımına 3.5 milyon kazandırması halinde Fenerbahçe'den ayrılabilecek.

07 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kaptanı olduğu Uruguay milli takımının çeyrek ve yarı final karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Lugano'nun, sözleşmesinde de bulunan madde nedeniyle 3.5 milyon euroyu takımına kazandırdığı an Fenerbahçe'den ayrılacağı bildirildi.

Geçen sezon sözleşmesi bitince İtalya’da kulüp aramaya başlayan başlayan ve özellikle Lazio’yla görüşen Uruguaylı, istediği rakamları veren kulüp bulamayınca geri döndüğü F.Bahçe’de krallar gibi karşılanmış, sözleşmesi yenilenmişti.


Lugano hangi şartla imzaladı?


Milliyet'in haberine göre F.Bahçe’den sezon içerisinde Güiza’nın aldığı para olan 3.5 milyon euroyu isterken 2.5 milyona nasıl "Tamam" demişti.

En büyük hayâli Avrupa’daki büyük takımlarda oynayarak kariyer yapmak olan Lugano, geri dönüşünde yönetimle yaptığı ilk toplantıda 2.5 milyon euroya evet derken şu istekte bulundu: “3.5 milyon euro getirirsem, giderim.”


Menajer Figer devrede

VE bu konuda kesin kararlı olduğunu söylediği yönetim, taraftarın ve camianın kelimenin tam anlamıyla hayran olduğu Diego Lugano’nun gitmemesi adına bu şartı istemese de kabul edip, sözleşmesine madde olarak koydu.


Yönetim doğruladı


Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, bu haberi doğrularken Best FM'den Özkan Öztürk'e konuşan Mosturoğlu; "Sözleşmede böyle bir madde var. Ancak bize gelen bir teklif yok" diyerek Lugano'nun 3.5 milyon euro verip istediği kulübe gidebileceğini söyledi.


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