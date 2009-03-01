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Spor

Lugano Guiza ve Semih'i geçti

01 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın 4. golünü atan Lugano, Alex'in ardından takımının en golcü ikinci futbolcusu oldu.

Turkcell Süper Lig'de bu sezon Sivasspor'a attığıyla birlikte 6. golünü kaydeden Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Lugano, takımının ligde en golcü 2. futbolcusu oldu.

Forvet oyuncuları Güiza (4) ve Semih'i (5) geride bırakan Uruguaylı futbolcu, 9 golü bulunan Alex'in ardından 2. sırada geliyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, ligde bu sezon 5. golünü kaydetti.
Sakatlığı nedeniyle çok sayıda maçta forma giyemeyen geçen sezonun gol kralı, ilk yarıdaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kocaelispor ile ikinci yarıdaki Hacettepe (2) mücadelelerinde rakip fileleri havalandırmıştı.

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