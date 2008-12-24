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Spor

Lugano gidiyor mu?

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Lugano'nun İspanyol devi Atletico Madrid ile anlaştığı iddia ediliyor.

24 Aralık 2008 02:00

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Lugano'nun İspanyol devi Atletico Madrid ile anlaştığı iddia ediliyor.


Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Diego Lugano'nun İspanya'nın önemli kulüplerinden Atletico Madrid'e gideceği iddia edildi. Uruguyalı savunmas oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve şu ana kadar Fenerbahçe kulbünden oyuncunun gelecek sezonda da takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

tribalfootball.com adlı spor sitesinde yer alan habere göre Uruguaylı Lugano İspanyol deviyle el sıkıştı. Javier Aguirre'nin ısrarla takımında görmek istediği Lugano için eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe hiçbir bonservis bedeli kazanamayack. Çünbkü oyuncunun sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2010 mayıs ayında sona eriyor.

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