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Spor

Lugano Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin savunmasında güven veren tek oyuncu da yuvadan uçuyor.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Juventus'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Lugano'nun bir başka İtalyan ekibi AS Roma'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.


Uruguay Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği 2010 Dünya Kupası Finalleri'nin ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Diego Lugano için İtalyan basınından yeni bir transfer iddiası daha geldi.


Bir süredir Juventus'la görüştüğü ancak transferi için bir sonuç alamadığı iddia edilen Lugano'nun bu kez AS Roma'nın transfer listesine girdiği ve görüşmelerde bulunduğu aktarılıyor.


3.5 milyon Euro'ya gidebilir

İtalyan medyasına göre Roma, Inter'den Nicolas Burdisso'yu renklerine bağlayamazsa Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldızı Lugano'yu transfer edecek. Roma'nın Lugano için sözleşme fesih bedeli olan 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

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