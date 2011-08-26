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Spor

Lugano, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcusu Lugano'nun transferi konusunda yurtdışından kulüplerle görüşmelere başladıklarını açıkladı.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcusu Lugano'nun transferi konusunda yurtdışından kulüplerle görüşmelere başladıklarını açıkladı.


Sarı-lacivertlilerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği yazı şöyle;


"Oyuncumuz Diego Alfredo Lugano Morena'nın transferi konusundan yurtdışından kulüplerle görüşmelere başlanmıştır."


Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini dün takım arkadaşlarına söyleyen Uruguaylı futbolcunun, “Kalbim sizinle beraber ama beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Çok güzel bir transfer teklifi aldım; bunu değerlendirmek istiyorum” dediği öğrenildi.


Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'de devam etse dahi takımdan gidecek futbolcuların olacağını bildirmişti. Ali Koç, “Tabii ki gidenler olacak. Birinci ligde devam etsek dahi gidenler olacak. Çok ciddi kayıplar söz konusu, ama kim gidecek, kim kalacak onu zaman gösterecek. O zaman çok uzun bir zaman olmayacak. Güzel bir şey görüyoruz ki futbolcularımız değerli, çok çok iyi teklifler var. Bazılarını üzülerek değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.


31 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Lugano, 2006-2007 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyiyordu.



Sırada Gökhan Gönül de var


Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken bu sabah antrenmana Lugano dışında ismi yine yurtdışına transfer olacaklar arasında geçen Gökhan Gönül de çıkmadı.


Çalışmanın orta yerinde İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın teknik direktör Aykut Kocaman ile içeriye girip 15 dakika baş başa görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşme sonrasında Uruguaylı futbolcu Diego Lugano idmana çıktı.



Kocaman: Bu fenalığı yapanlar şimdi mutludurlar


Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertli ekibin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkından men edilmesini büyük bir şok olarak değerlendirirken, "Ne yazık ki UEFA'nın bu kararı alması için Türkiye'den yüklü miktarda E-mail gönderildi" dedi.


Kocaman, "Kimlerden şüpheleniyorsunuz?" sorusuna yanıt vermek yerine, "Bu fenalığı yapanlar şimdi mutludurlar herhalde. Zira sonuç ortada, kendilerini muaffak olmuş gibi görüyorlardır" diye konuştu..


 

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