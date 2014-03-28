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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'da üç gün grev

Lufthansa pilotları gelecek hafta 3 gün boyunca greve gidecek. Pilotların 2 Nisan ile 4 Nisan tarihleri arasında grev yapacağı bildirildi.

28 Mart 2014 18:47

Lufthansa'nın yanı sıra
Lufthansa Cargo ve Germanwings'in uçuşlarının da grevden
etkileneceği belirtildi.
Alman pilot sendikası Cockpit (VC), bir sonraki grevin en erken Paskalya'dan sonra
yapılacağını açıkladı.
Yaklaşık 5 bin 400 pilot grevle ücret zammı taleplerini işletmeye kabul ettirmeyi
amaçlıyor.
Pilotlar daha fazla ücret alabilmek ve şirket içinde erken emeklilik hakkına
kavuşabilmek gibi taleplerde bulunuyor.
Sendika’nın açıklamasında,
greve gitmenin son çare olarak görüldüğü, Lufthansa
müşterileri için oluşacak rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyulduğu ancak Lufthansa
yönetiminin bunu önleyebilecek araçlara sahip olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaNisanCargoGermanwingsCockpitPaskalyaDeutsche Welle TürkçeBS/BÖ

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