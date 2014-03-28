Lufthansa'da üç gün grev

Lufthansa'nın yanı sıra

Lufthansa Cargo ve Germanwings'in uçuşlarının da grevden

etkileneceği belirtildi.

Alman pilot sendikası Cockpit (VC), bir sonraki grevin en erken Paskalya'dan sonra

yapılacağını açıkladı.

Yaklaşık 5 bin 400 pilot grevle ücret zammı taleplerini işletmeye kabul ettirmeyi

amaçlıyor.

Pilotlar daha fazla ücret alabilmek ve şirket içinde erken emeklilik hakkına

kavuşabilmek gibi taleplerde bulunuyor.

Sendika’nın açıklamasında,

greve gitmenin son çare olarak görüldüğü, Lufthansa

müşterileri için oluşacak rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyulduğu ancak Lufthansa

yönetiminin bunu önleyebilecek araçlara sahip olduğu belirtildi.

