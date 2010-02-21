Lufthansa'da 'tarihi grev' sesleri

T24 -

Pilotların 25 Şubata kadar sürdürmeyi planladığı grev nedeniyle Lufthansa'nın yarın seferlerinin yaklaşık 3'te 2'sini iptal etmesi bekleniyor."Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesine açıklamalarda bulunan şirketin bir sözcüsü, Lufthansa Yönetim Kurulu üyesi Stefan Lauer'in, pilotlara 2012 yılı sonuna kadar iş güvencelerini sağlamaya hazır oldukları şeklindeki açıklamasını doğruladı.Gazetenin haberinde, söz konusu güvencenin 2013 ya da 2014 yılına kadar da uzatılabileceğini, bunun için şirket yönetiminin pilotlarla müzakere masasına oturmak istediği kaydedildi.