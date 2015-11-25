Lufthansa'da hosteslerin grevi iptal



Almanya'nın havayolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin sendikası UFO, Lufthansa Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmenin ardından perşembe ve cuma günleri için açıklanan grev kararının iptal olduğunu duyurdu.

Yaşlılık dönemi ve geçiş dönemi bakımı yardımları ile ilgili olarak Lufthansa yönetiminde esneme olduğunu vurgulayan UFO yetkilileri, tarafların tartışmalı noktalarda müzakerelere devam etme kararı aldığını kaydetti.

UFO, 2 Aralık'ta Ver.di ve Cockpit sendikalarının da katılımıyla Lufthansa yönetimi ile yeniden masaya oturacaklarını açıkladı.

UFO, Lufthansa'nın yaşlılık ve geçiş dönemi için henüz iyi bir teklifte bulunmadığını gerekçe göstererek yeniden iş bırakacaklarını açıklamıştı.

UFO'ya bağlı kabin personeli kasım ayının başında greve gitmişti. 6-13 Kasım tarihlerinde arasında Lufthansa tarihindeki ilk uzun grev, yaklaşık 4 bin 700 uçuşun iptaline neden oldu. İptallerden yaklaşık 550 bin yolcu etkilendi.