Lufthansa'da grev ikinci gününde

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotlar, grevin ikinci gününde gece

yarısından beri kısa ve orta mesafeli uçuşları gerçekleştirmiyor. Pilotlar, dün de daha

az sayıdaki uzun mesafe uçuşlarda iş bırakmıştı. Perşembe gününün bitimine kadar

devam edecek olan grevlerden on binlerce yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Özel bir uçuş planı uygulayan Lufthansa'nın verdiği bilgilere göre şimdiye kadar bin

520 uçuştan bini iptal oldu. İptallerden de 140 bin ile 180 yolcunun etkilendiği tahmin

ediliyor. Şirket iç hat yolcularını grev nedeniyle trene, dış hat yolcularının bir bölümü

de Lufthansa'ya bağlı diğer havayollarının uçuşlarına yönlendirildi.

Lufthansa sözcüsü, yolcularının şirketin internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere

ulaşabileceğini ve uçuşlarının planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini

öğrenebileceğini ifade etti. Sözcü, grev nedeniyle bir kaos yaşanmasının

beklenmediğini de vurguladı.

Şirketin girişimi sonuç vermedi

Grevi durdurmak için Frankfurt ve Köln kentlerindeki iş mahkekelerine başvuran

Lufthansa, ancak bu girişiminden sonuç alamadı. Mahkeme, grev kararının yasalara

uygun olduğuna ve grevin amacı dışında bir hedef güdülmedeğine karar verdi. Ancak

Lufthansa yetkilileri, kararı temyize götürdü. Temyiz mahkemesinin kararını bugün

açıklaması bekleniyor.

Şirketler çalışanları arasında anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken

emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor. Pilotlar şimdiye kadar 55

yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini

yükseltmek istiyor.