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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'da grev ikinci gününde

Lufthansa pilotlarının başlattığı grev ikinci gününde. Grevden bu kez kısa ve orta mesafeli uçuşlar etkileniyor. Şirketin greve durdurma girişimi ise mahkemeden geri döndü.

09 Eylül 2015 13:18

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotlar, grevin ikinci gününde gece
yarısından beri kısa ve orta mesafeli uçuşları gerçekleştirmiyor. Pilotlar, dün de daha
az sayıdaki uzun mesafe uçuşlarda iş bırakmıştı. Perşembe gününün bitimine kadar
devam edecek olan grevlerden on binlerce yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Özel bir uçuş planı uygulayan Lufthansa'nın verdiği bilgilere göre şimdiye kadar bin
520 uçuştan bini iptal oldu. İptallerden de 140 bin ile 180 yolcunun etkilendiği tahmin
ediliyor. Şirket iç hat yolcularını grev nedeniyle trene, dış hat yolcularının bir bölümü
de Lufthansa'ya bağlı diğer havayollarının uçuşlarına yönlendirildi.

Lufthansa sözcüsü, yolcularının şirketin internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere
ulaşabileceğini ve uçuşlarının planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini
öğrenebileceğini ifade etti. Sözcü, grev nedeniyle bir kaos yaşanmasının
beklenmediğini de vurguladı.

Şirketin girişimi sonuç vermedi

Grevi durdurmak için Frankfurt ve Köln kentlerindeki iş mahkekelerine başvuran
Lufthansa, ancak bu girişiminden sonuç alamadı. Mahkeme, grev kararının yasalara
uygun olduğuna ve grevin amacı dışında bir hedef güdülmedeğine karar verdi. Ancak
Lufthansa yetkilileri, kararı temyize götürdü. Temyiz mahkemesinin kararını bugün
açıklaması bekleniyor.

Şirketler çalışanları arasında anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken
emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor. Pilotlar şimdiye kadar 55
yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini
yükseltmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaFrankfurtKölnDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/NH

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