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Ekonomi

Lufthansa pilotları yeniden greve gidiyor

Yılda ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep sendikalı pilotlar greve gidiyor

22 Kasım 2016 01:26

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da görevli pilotların çarşamba günü greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'da sendikaya bağlı pilotlara 23 Kasım Çarşamba saat 00.01 ile 23.59 arasında iş bırakma eylemi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, iş bırakma eyleminden ülke genelindeki kısa ve uzun mesafeli tüm uçuşların etkileneceği kaydedildi. Sendikanın yılda ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep ettiği belirtilen açıklamada, işverenin bu düzeyde bir ücret artışı yapmak istemediği ifade edildi.

VC, daha önceki açıklamasında pilotların ücret artışı konusunda Lufthansa ile yaptıkları görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirmişti.

Luftansa'da pilotlar 2014'den beri 13 kez greve gitmişti.

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