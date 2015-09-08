Lufthansa pilotları grevi uzattı

Lufthansa pilotlarını temsil eden Alman pilot sendikası Cockpit (VC), dün duyurduğu
iş bırakma eylemini uzatma kararı aldı. Saat 08:00'de başlayacak grev, çarşamba günü
de devam edecek.
Eylemden bugün uzun mesafeli uçuşlar ve kargo uçuşları etkilenecek. Yarın ise greve
kısa ve orta mesafeli uçuşlarda devam edilecek. İş bırakma eyleminden kaynaklanan
iptallerin yerini doldurmak üzere organize edilen tüm Germanwings seferlerinde de iş
bırakılacak.
Lufthansa yönetiminin eleştirisi
Lufthansa, yarınki
eylemden yüzlerce seferin etkilenmesini bekliyor. Bavyera ve
Baden-Württemberg eyaletlerinde okul tatilinin sona erdiğine dikkat çeken Lufthansa
yönetimi, dönüş yoluna çıkan ailelerin mağdur olacağı eleştirisinde bulundu. Her iki
uzun mesafeli uçuştan birinin iptal edileceği tahmin ediliyor.
Pilotlar bir yıldır anlaşamadı
Yaklaşık 5 bin 400 pilotu temsil eden VC geçen yıldan bu yana birçok iş bırakma
eylemi düzenledi. Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik
şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor. Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından
itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini
yükseltmek istiyor.