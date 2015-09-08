Lufthansa pilotları grevi uzattı

Lufthansa pilotlarını temsil eden Alman pilot sendikası Cockpit (VC), dün duyurduğu

iş bırakma eylemini uzatma kararı aldı. Saat 08:00'de başlayacak grev, çarşamba günü

de devam edecek.

Eylemden bugün uzun mesafeli uçuşlar ve kargo uçuşları etkilenecek. Yarın ise greve

kısa ve orta mesafeli uçuşlarda devam edilecek. İş bırakma eyleminden kaynaklanan

iptallerin yerini doldurmak üzere organize edilen tüm Germanwings seferlerinde de iş

bırakılacak.

Lufthansa yönetiminin eleştirisi

Lufthansa, yarınki

eylemden yüzlerce seferin etkilenmesini bekliyor. Bavyera ve

Baden-Württemberg eyaletlerinde okul tatilinin sona erdiğine dikkat çeken Lufthansa

yönetimi, dönüş yoluna çıkan ailelerin mağdur olacağı eleştirisinde bulundu. Her iki

uzun mesafeli uçuştan birinin iptal edileceği tahmin ediliyor.

Pilotlar bir yıldır anlaşamadı

Yaklaşık 5 bin 400 pilotu temsil eden VC geçen yıldan bu yana birçok iş bırakma

eylemi düzenledi. Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik

şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor. Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından

itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini

yükseltmek istiyor.