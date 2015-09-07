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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa pilotları greve çıkıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan pilotlar grev kararı aldı.

07 Eylül 2015 12:25


Lufthansa pilotlarını temsil eden Alman pilot sendikası Cockpit'ten (VC), yapılan açıklamaya göre yarın iş bırakma eylemine gidilecek.

Saat 08:00'de başlayacak grev gece yarısına kadar devam edecek. İş bırakma eyleminden dış hat seferlerinin yanı sıra Lufthansa Cargo'nun kargo uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Yaklaşık 5 bin 400 pilotu temsil eden VC geçen yıldan bu yana birçok iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanLufthansaCockpitLufthansa CargoDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH/HS

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