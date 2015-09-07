Lufthansa pilotları greve çıkıyor



Lufthansa pilotlarını temsil eden Alman pilot sendikası Cockpit'ten (VC), yapılan açıklamaya göre yarın iş bırakma eylemine gidilecek.

Saat 08:00'de başlayacak grev gece yarısına kadar devam edecek. İş bırakma eyleminden dış hat seferlerinin yanı sıra Lufthansa Cargo'nun kargo uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Yaklaşık 5 bin 400 pilotu temsil eden VC geçen yıldan bu yana birçok iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.