T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle uçaklarını indiriyor

150 uçağın yere çekileceğini açıklayan şirket, daha önce de 23 uçağın yere indirmişti

04 Mart 2020 19:21

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle 150 uçağın yere çekileceğini açıkladı.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle filoda bulunan 150 uçağın yere çekilme kararının gelen seyahat yasaklarının ardından alındığı belirtildi. Açıklamada, 150 uçağın 25'inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, "Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini kaydeden Alman havayolu şirketi, son olarak 24 Nisan'a kadar Çin'e ve 30 Nisan'a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu. 

(İHA)

ETİKETLER

LufthansaKoronavirüsuçuşyasakalmanalmanya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24