Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle uçaklarını indiriyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle 150 uçağın yere çekileceğini açıkladı.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle filoda bulunan 150 uçağın yere çekilme kararının gelen seyahat yasaklarının ardından alındığı belirtildi. Açıklamada, 150 uçağın 25'inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, "Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini kaydeden Alman havayolu şirketi, son olarak 24 Nisan'a kadar Çin'e ve 30 Nisan'a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.

(İHA)